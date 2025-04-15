Вот кто находился на месте удара ВС РФ по Сумам: силовики раскрыли подробности

Около 200 украинских военнослужащих находились на месте удара ВС РФ по Сумам. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«Было около 200 военнослужащих, в том числе командование ОТГ “Северск”», — сказано в публикации.
Речь идет также об офицерах 95-й и 80-й отдельных десантно-штурмовых бригад, 21-й отдельной механизированной бригады и 117-й бригады теробороны Украины.
Ранее военкор Коц рассказал, что в Сумах в воскресенье российские ракетчики били четко по сборищу военных, которые в центре города собрались на свое совещание. Это подтвердили и в российском Минобороны, и в МИДе. В последнем добавили, что на мероприятии присутствовали и натовские кураторы ВСУ.
Напомним, Вооруженные силы (ВС) России в минувшее воскресенье, 13 апреля, нанесли удар «Искандерами» по месту совещания состава украинской оперативно-тактической группы «Северск» в городе Сумы. Об этом в понедельник, 14 апреля, сообщили представители Министерства обороны России.
Почему сбор офицеров ВСУ окружили «мирным щитом», военный блогер Роман Донецкий объясняет здесь на KP.RU.