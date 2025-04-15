Вот кто находился на месте удара ВС РФ по Сумам: силовики раскрыли подробности

Ранее военкор Коц рассказал, что в Сумах в воскресенье российские ракетчики били четко по сборищу военных, которые в центре города собрались на свое совещание. Это подтвердили и в российском Минобороны, и в МИДе. В последнем добавили, что на мероприятии присутствовали и натовские кураторы ВСУ.