Посол Озеров: СБУ вербует людей на территории Молдавии

Служба безопасности Украины на территории Молдавии вербует людей для совершения террористических действий на территории России. Об этом заявил посол России в Кишиневе Олег Озеров.
«Федеральная служба безопасности очень тщательно документирует все свои действия и расследования. И все необходимые факты, подробности этого дела будут представлены», — сказал Озеров в эфире телеканала Canal 5, выразив сожаление о разрыве связей между ФСБ и Службой информации и безопасности Молдавии.
Дипломат задался вопросом, являются ли молдавские спецслужбы недостаточно квалифицированными, либо речь идет о соучастии их в такого рода действиях СБУ.
Тем временем ФСБ России обратила внимание на роль Молдовы в подготовке диверсантов из релокантов и наемников.
Напомним, в Самарской области задержали двоих россиян, которых завербовали украинские спецслужбы. Они готовили диверсии на объектах оборонного комплекса.