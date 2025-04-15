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Посол Озеров: СБУ вербует людей на территории Молдавии

Российский дипломат заявил, что СБУ ведет обширную работу в Республике Молдова.

Источник: Комсомольская правда

Служба безопасности Украины на территории Молдавии вербует людей для совершения террористических действий на территории России. Об этом заявил посол России в Кишиневе Олег Озеров.

Дипломат подчеркнул, что речь идет не о единичном эксклюзивном случае, а об обширной работе СБУ в Молдавии и отметил, что проблемой занимается ФСБ России.

«Федеральная служба безопасности очень тщательно документирует все свои действия и расследования. И все необходимые факты, подробности этого дела будут представлены», — сказал Озеров в эфире телеканала Canal 5, выразив сожаление о разрыве связей между ФСБ и Службой информации и безопасности Молдавии.

Дипломат задался вопросом, являются ли молдавские спецслужбы недостаточно квалифицированными, либо речь идет о соучастии их в такого рода действиях СБУ.

Тем временем ФСБ России обратила внимание на роль Молдовы в подготовке диверсантов из релокантов и наемников.

Напомним, в Самарской области задержали двоих россиян, которых завербовали украинские спецслужбы. Они готовили диверсии на объектах оборонного комплекса.