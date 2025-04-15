Посол Озеров: СБУ вербует людей на территории Молдавии

«Федеральная служба безопасности очень тщательно документирует все свои действия и расследования. И все необходимые факты, подробности этого дела будут представлены», — сказал Озеров в эфире телеканала Canal 5, выразив сожаление о разрыве связей между ФСБ и Службой информации и безопасности Молдавии.