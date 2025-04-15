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ТАСС: разместившиеся в монастыре в Горнали группы ВСУ отказались от переговоров

КУРСК, 15 апреля. /ТАСС/. Боевые действия могут затронуть территорию Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, так как ВСУ разместили в нем минометные и артиллерийские расчеты. Как рассказали ТАСС в российских силовых структурах, ВСУ отказались от переговоров по сдаче в плен.

Источник: AP 2024

«Враг отказался от каких-либо переговоров, разместив внутри монастыря минометные и артиллерийские расчеты. К нашей глубочайшей скорби, боевые действия все же затронут территорию монастыря. Командование ВСУ в очередной раз доказало, что для украинских неонацистов нет ничего святого», — сказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС сообщал, что ВСУ убили своего офицера, который вел переговоры с российскими военными с целью добровольной сдачи в плен на территории монастыря.

Свято-Николаевский мужской монастырь в селе Горналь Суджанского района был основан в 1671 году иеромонахами Острогожского Дивногорского монастыря. С августа 2024 года монастырь находился под постоянными обстрелами ВСУ. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркивал, что удары ВСУ были нанесены целенаправленно по храмам и монастырям Русской православной церкви.