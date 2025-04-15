Силы ПВО сбили БПЛА над Воронежской областью

Напомним, 14 апреля ВСУ попытались атаковать дронами Орловскую область. Силы ПВО сбили 10 вражеских беспилотников. Никто не пострадал. Вместе с тем в Дмитровском районе области несколько жилых домов получили незначительные повреждения.