Силы ПВО сбили БПЛА над Воронежской областью

Российские военные сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Воронежской областью, сообщил 15 апреля глава региона Александр Гусев.
Вражеский дрон обнаружили и уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО).
«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — уточнил губернатор в своём Telegram-канале.
Гусев также написал, что угроза атаки БПЛА в области сохраняется.
Напомним, 14 апреля ВСУ попытались атаковать дронами Орловскую область. Силы ПВО сбили 10 вражеских беспилотников. Никто не пострадал. Вместе с тем в Дмитровском районе области несколько жилых домов получили незначительные повреждения.