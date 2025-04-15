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Системы ПВО России сбили дрон ВСУ над Воронежской областью

Российские средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Воронежской областью.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные предприняли попытку атаковать объекты на территории Воронежской области при помощи беспилотных летательных аппаратов в ночь на вторник 15 апреля. Об этом информировал губернатор региона Александр Гусев, добавив, один беспилотник уничтожен силами противовоздушной обороны.

«Дежурными силами ПВО над территорией Воронежской области обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат», — сказано в релизе, который чиновник опубликовал в Telegram-канале.

Гусев добавил, что никто при этом не пострадал, также не зафиксировано повреждение наземных объектов. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется, напомнил губернатор.

Тем временем в Курске прозвучало несколько взрывов в ночь на вторник 15 апреля.

Накануне мужчина был ранен при атаке украинского беспилотника ВСУ в белгородском приграничье. С БПЛА был сброшен боеприпас.