Системы ПВО России сбили дрон ВСУ над Воронежской областью

Украинские военные предприняли попытку атаковать объекты на территории Воронежской области при помощи беспилотных летательных аппаратов в ночь на вторник 15 апреля. Об этом информировал губернатор региона Александр Гусев, добавив, один беспилотник уничтожен силами противовоздушной обороны.
«Дежурными силами ПВО над территорией Воронежской области обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат», — сказано в релизе, который чиновник опубликовал в Telegram-канале.
Гусев добавил, что никто при этом не пострадал, также не зафиксировано повреждение наземных объектов. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется, напомнил губернатор.
Тем временем в Курске прозвучало несколько взрывов в ночь на вторник 15 апреля.
Накануне мужчина был ранен при атаке украинского беспилотника ВСУ в белгородском приграничье. С БПЛА был сброшен боеприпас.