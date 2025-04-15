Системы ПВО России сбили дрон ВСУ над Воронежской областью

Украинские военные предприняли попытку атаковать объекты на территории Воронежской области при помощи беспилотных летательных аппаратов в ночь на вторник 15 апреля. Об этом информировал губернатор региона Александр Гусев, добавив, один беспилотник уничтожен силами противовоздушной обороны.