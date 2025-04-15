В Курске после массированной атаки БПЛА загорелось несколько домов

Пожар также начался на пяти этажах в многоквартирном доме на улице Орловской и на одном из этажей в доме на улице Веспремской. В данный момент там работают сотрудники МЧС. Жильцов этих домов также разместили в ПВР. Еще три частных домовладения повреждены в результате сбросов с беспилотников.