В Курске после массированной атаки БПЛА загорелось несколько домов

«Сегодня ночью Курск подвергся массированной атаке врага. В результате целенаправленных ударов БПЛА по мирной инфраструктуре произошло возгорание в нескольких домах. К сожалению, погибла 85-летняя женщина…», — говорится в сообщении.
Еще девять человек пострадали, у них осколочные ранения, черепно-мозговые травмы, ожоги. Пострадавших госпитализировали.
В нескольких домах после атаки начались пожары. В частности, в многоэтажке на улице Заводской повреждены восьмой и девятый этаж, возгорание удалось локализовать. Жильцов эвакуировали в пункт временного размещения.
Пожар также начался на пяти этажах в многоквартирном доме на улице Орловской и на одном из этажей в доме на улице Веспремской. В данный момент там работают сотрудники МЧС. Жильцов этих домов также разместили в ПВР. Еще три частных домовладения повреждены в результате сбросов с беспилотников.
Кроме того, был атакован гараж скорой помощи, повреждены 11 машин. На местах происшествий работают все оперативные службы.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.