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В Курске после массированной атаки БПЛА загорелось несколько домов

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Мирная жительница погибла, еще девять человек пострадали в результате массированной атаки вражеских БПЛА на Курск, в нескольких домах начались пожары, атаке подвергся и гараж скорой помощи, сообщило региональное правительство в своем Telegram-канале.

Источник: Оперштаб Курской области

«Сегодня ночью Курск подвергся массированной атаке врага. В результате целенаправленных ударов БПЛА по мирной инфраструктуре произошло возгорание в нескольких домах. К сожалению, погибла 85-летняя женщина…», — говорится в сообщении.

Еще девять человек пострадали, у них осколочные ранения, черепно-мозговые травмы, ожоги. Пострадавших госпитализировали.

В нескольких домах после атаки начались пожары. В частности, в многоэтажке на улице Заводской повреждены восьмой и девятый этаж, возгорание удалось локализовать. Жильцов эвакуировали в пункт временного размещения.

Пожар также начался на пяти этажах в многоквартирном доме на улице Орловской и на одном из этажей в доме на улице Веспремской. В данный момент там работают сотрудники МЧС. Жильцов этих домов также разместили в ПВР. Еще три частных домовладения повреждены в результате сбросов с беспилотников.

Кроме того, был атакован гараж скорой помощи, повреждены 11 машин. На местах происшествий работают все оперативные службы.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.