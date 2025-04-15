Курск подвергся массированной атаке БПЛА, один человек погиб

85-летняя женщина погибла в Курске при атаке украинских дронов в ночь на вторник 15 апреля. Об этом информирует оперативный штаб Курской области.
Сообщается также о девяти пострадавших с осколочными ранениями, ожогами и ЧМТ.
«В результате целенаправленных ударов БПЛА по мирной инфраструктуре произошло возгорание в нескольких домах», — сказано в релизе.
Огонь повредил два этажа в доме по улице Заводской, жителей эвакуировали. Также возгорание случилось на пяти этажах одного из домов по улице Орловской и в доме по улице Веспремской. Два домовладения пострадали от сбросов боеприпасов с БПЛА. Кроме того, дроны атаковали гараж скорой помощи и повредили 11 автомобилей.
Ранее сообщалось, что в Курске прозвучало несколько взрывов в ночь на вторник 15 апреля.
Накануне мужчина был ранен при атаке беспилотника ВСУ в белгородском приграничье.