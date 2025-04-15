Курск подвергся массированной атаке БПЛА, один человек погиб

Огонь повредил два этажа в доме по улице Заводской, жителей эвакуировали. Также возгорание случилось на пяти этажах одного из домов по улице Орловской и в доме по улице Веспремской. Два домовладения пострадали от сбросов боеприпасов с БПЛА. Кроме того, дроны атаковали гараж скорой помощи и повредили 11 автомобилей.