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К ордену Мужества посмертно представлен боец из Боханского района

Государственную награду принял сын героя.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В середине апреля 2025 года в торжественной обстановке родным погибшего бойца СВО был передан орден Мужества. Им был посмертно награжден Александр Зайнутдинов, житель Боханского района. Сибиряк погиб, выполняя боевую задачу в ходе специальной военной операции. Об этом в своем тг-канале рассказал Эдуард Коняев, мэр Боханского района.

— Сегодня мы чествовали нашего героя. Он погиб, выполняя свой воинский и гражданский долг, защищая рубежи нашего государства. Для всех нас Александр останется настоящим примером смелости и отваги, проявленной во время исполнения своего воинского долга, — сообщил мэр.

Стоит отметить, что государственную награду принял сын героя. Земляки почтили память Александра Зайнутдинова минутой молчания.