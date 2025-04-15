К ордену Мужества посмертно представлен боец из Боханского района

В середине апреля 2025 года в торжественной обстановке родным погибшего бойца СВО был передан орден Мужества. Им был посмертно награжден Александр Зайнутдинов, житель Боханского района. Сибиряк погиб, выполняя боевую задачу в ходе специальной военной операции. Об этом в своем тг-канале рассказал Эдуард Коняев, мэр Боханского района.
— Сегодня мы чествовали нашего героя. Он погиб, выполняя свой воинский и гражданский долг, защищая рубежи нашего государства. Для всех нас Александр останется настоящим примером смелости и отваги, проявленной во время исполнения своего воинского долга, — сообщил мэр.
Стоит отметить, что государственную награду принял сын героя. Земляки почтили память Александра Зайнутдинова минутой молчания.