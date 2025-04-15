К ордену Мужества посмертно представлен боец из Боханского района

— Сегодня мы чествовали нашего героя. Он погиб, выполняя свой воинский и гражданский долг, защищая рубежи нашего государства. Для всех нас Александр останется настоящим примером смелости и отваги, проявленной во время исполнения своего воинского долга, — сообщил мэр.