В Курске при массированной атаке БПЛА погибла 85-летняя женщина

И. о. главы Курска Сергей Котляров подтвердил эвакуацию пострадавших и подчеркнул, что все службы города задействованы в оказании помощи. Он также призвал горожан не приближаться к обломкам дронов и не трогать их, поскольку это может быть опасно. Власти гарантируют пострадавшим и их семьям всю необходимую медицинскую и социальную поддержку.