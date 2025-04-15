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В Курске при массированной атаке БПЛА погибла 85-летняя женщина

Удары пришлись на мирную инфраструктуру.

Источник: Аргументы и факты

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками по Курску. В результате ударов по жилым кварталам погибла 85-летняя женщина, девять человек получили различные травмы, включая осколочные ранения, ожоги и черепно-мозговые травмы. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального оперативного штаба.

Подчёркивается, что удары пришлись на мирную инфраструктуру, что привело к пожарам в жилых домах.

Наиболее серьёзные повреждения зафиксированы в многоквартирных домах на улицах Орловской, Веспремской и Заводской. В последнем случае огонь охватил восьмой и девятый этажи, однако возгорание удалось локализовать. Все жители были оперативно эвакуированы и размещены в пункте временного размещения в здании близлежащей школы. На местах происшествий продолжают работать сотрудники МЧС и экстренные службы.

И. о. главы Курска Сергей Котляров подтвердил эвакуацию пострадавших и подчеркнул, что все службы города задействованы в оказании помощи. Он также призвал горожан не приближаться к обломкам дронов и не трогать их, поскольку это может быть опасно. Власти гарантируют пострадавшим и их семьям всю необходимую медицинскую и социальную поддержку.

Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн заявил, что украинские войска с помощью БПЛА атаковали 2 населённых пункта Беловского района Курской области. В деревне Гирьи был атакован гражданский автомобиль, который ехал по дороге. Погиб мужчина 1955 года рождения.