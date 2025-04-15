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Оперштаб: дроны ВСУ атаковали гараж скорой помощи в Курске, повреждено 11 машин

Одиннадцать машин скорой помощи повреждены при атаке БПЛА.
Источник: Комсомольская правда

Одиннадцать автомобилей скорой помощи повреждены при атаке украинских беспилотников на Курск в ночь на вторник 15 марта. Об этом информирует оперативный штаб Курской области.

Сообщается, что была предпринята массовая атака украинских дронов на объекты в Курске, при этом беспилотники стали причиной гибели женщины пенсионного возраста и ранения нескольких человек. Также из-за БПЛА возникли несколько очагов возгорания в жилых домах.

«Одна из атак пришлась на гараж скорой помощи, повреждены 11 машин. На местах происшествий работают все оперативные службы. Информация о последствиях», — сказано в релизе.

Подробнее об отражении и последствиях атаки украинских дронов на Курск в ночь на вторник 15 апреля читайте здесь на KP.RU.

В то же время российские средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Воронежской областью.