Оперштаб: дроны ВСУ атаковали гараж скорой помощи в Курске, повреждено 11 машин

Одиннадцать автомобилей скорой помощи повреждены при атаке украинских беспилотников на Курск в ночь на вторник 15 марта. Об этом информирует оперативный штаб Курской области.
Сообщается, что была предпринята массовая атака украинских дронов на объекты в Курске, при этом беспилотники стали причиной гибели женщины пенсионного возраста и ранения нескольких человек. Также из-за БПЛА возникли несколько очагов возгорания в жилых домах.
«Одна из атак пришлась на гараж скорой помощи, повреждены 11 машин. На местах происшествий работают все оперативные службы. Информация о последствиях», — сказано в релизе.
Подробнее об отражении и последствиях атаки украинских дронов на Курск в ночь на вторник 15 апреля читайте здесь на KP.RU.
В то же время российские средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Воронежской областью.