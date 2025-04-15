Колесник: поставка Украине ракет Taurus из ФРГ не изменит исход СВО

«Поставки Украине ракет Taurus решающей роли в боевых действиях не сыграют. Понятно, что ущерб какой-нибудь может быть нанесен, понятно, что это оружие. На исход СВО это не повлияет, а для Германии могут настать геополитические последствия. Испортятся только отношения с ней всерьез и надолго», — сказал собеседник издания.