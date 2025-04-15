Колесник: поставка Украине ракет Taurus из ФРГ не изменит исход СВО

Возможные поставки немецких крылатых ракет Taurus Украине никак не повлияют на исход специальной военной операции. Об этом корреспонденту aif.ru заявил депутат Государственной думы РФ, член комитета по обороне Андрей Колесник.
Ранее лидер блока ХДС/ХСС, возможный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине. При этом он отмечал, что это должно быть согласовано с европейскими партнерами.
«Поставки Украине ракет Taurus решающей роли в боевых действиях не сыграют. Понятно, что ущерб какой-нибудь может быть нанесен, понятно, что это оружие. На исход СВО это не повлияет, а для Германии могут настать геополитические последствия. Испортятся только отношения с ней всерьез и надолго», — сказал собеседник издания.
Колесник также говорил aif.ru, что возможными поставками немецких крылатых ракет Taurus Украине Германия тянет за собой в могилу весь Европейский союз.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Мерца о возможных поставках Киеву ракет Taurus, заявлял, что немецкий политик выступает за ужесточение подходов к конфликту.