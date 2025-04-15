Военнослужащий из Качугского района погиб в зоне СВО

Евгений Гладышев из Качугского района Приангарья погиб в зоне проведения СВО. Военнослужащему было 38 лет, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба администрации Качугского района, Евгений Валерьевич родился 5 мая 1986 года в селе Ново-Николаевск Эхирит-Булагатского района. Когда ему исполнился год, семья переехала в деревню Тюменцева Качугского района. В 1993 году Евгений Гладышев пошёл в местную начальную школу, затем продолжил обучение в Верхоленске.
Трудился с строительной сфере, также работал охранником ЦРБ.
Мужчина создал семью в 2011 году. В браке у них родились трое детей. Кроме того, мужчина стал отцом для дочери жены от первого брака.
Евгений Гладышев заключил контракт с минобороны РФ в 2024 году и отправился в зону проведения СВО. Наводчик гранатометного отделения взвода огневой поддержки штурмовой роты мотострелкового батальона войсковой части пал 12 декабря 2024 года при выполнении боевого задания.
С военнослужащим простятся сегодня, 15 апреля.