Военнослужащий из Качугского района погиб в зоне СВО

Как сообщает пресс-служба администрации Качугского района, Евгений Валерьевич родился 5 мая 1986 года в селе Ново-Николаевск Эхирит-Булагатского района. Когда ему исполнился год, семья переехала в деревню Тюменцева Качугского района. В 1993 году Евгений Гладышев пошёл в местную начальную школу, затем продолжил обучение в Верхоленске.