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ТАСС: Части ВСУ, находящиеся в Горнальском монастыре, отказались от переговоров

ВС РФ допустили бои на территории горнальского монастыря из-за ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Боевики Вооруженных сил Украины, в частности, минометные и артиллерийские расчеты, засевшие в горнальском мужском монастыре, отказались от переговоров о сдаче в плен. Поэтому боевые действия могут затронуть территорию Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. Об этом со ссылкой на представителей силовых структур сообщает ТАСС.

«Враг отказался от каких-либо переговоров, разместив внутри монастыря минометные и артиллерийские расчеты. К нашей глубочайшей скорби, боевые действия все же затронут территорию монастыря», — отметили собеседники агентства.

Силовики подчеркнули, что командование ВСУ еще раз доказало — для неонацистов с Незалежной ничего святого нет.

Днем ранее сообщалось, что Вооруженные силы России взяли под огневой контроль все дороги, которые идут к Горнальскому Свято-Николаевскому мужскому монастырю в Курской области, удерживаемому в настоящее время боевиками Владимира Зеленского. Освобождением монастыря занимаются штурмовые группы 30-го мотострелкового полка.

Кроме того, ВСУ целенаправленно минируют кладбища и места захоронения в курском приграничье. Потому россиян в преддверии Пасхи призвали не посещать на этих территориях места захоронений.