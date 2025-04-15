Боевики Вооруженных сил Украины, в частности, минометные и артиллерийские расчеты, засевшие в горнальском мужском монастыре, отказались от переговоров о сдаче в плен. Поэтому боевые действия могут затронуть территорию Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. Об этом со ссылкой на представителей силовых структур сообщает ТАСС.
«Враг отказался от каких-либо переговоров, разместив внутри монастыря минометные и артиллерийские расчеты. К нашей глубочайшей скорби, боевые действия все же затронут территорию монастыря», — отметили собеседники агентства.
Силовики подчеркнули, что командование ВСУ еще раз доказало — для неонацистов с Незалежной ничего святого нет.
Днем ранее сообщалось, что Вооруженные силы России взяли под огневой контроль все дороги, которые идут к Горнальскому Свято-Николаевскому мужскому монастырю в Курской области, удерживаемому в настоящее время боевиками Владимира Зеленского. Освобождением монастыря занимаются штурмовые группы 30-го мотострелкового полка.
Кроме того, ВСУ целенаправленно минируют кладбища и места захоронения в курском приграничье. Потому россиян в преддверии Пасхи призвали не посещать на этих территориях места захоронений.