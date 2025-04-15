ТАСС: Части ВСУ, находящиеся в Горнальском монастыре, отказались от переговоров

Боевики Вооруженных сил Украины, в частности, минометные и артиллерийские расчеты, засевшие в горнальском мужском монастыре, отказались от переговоров о сдаче в плен. Поэтому боевые действия могут затронуть территорию Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. Об этом со ссылкой на представителей силовых структур сообщает ТАСС.