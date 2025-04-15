Военкор Дмитрий Стешин рассказал, что надпись на стенах «Здесь дети» служит буквально мишенью для боевиков ВСУ.
— Мы все помним еще с чеченских компаний — если написано на стене «Здесь живут» или «Здесь дети», это, несмотря на общую озверелость, обязывало обе стороны дом не трогать. Теперь, в том же Часовом Яре, надпись «Дети» — это цель для укропских дронщиков, артиллеристов, — цитирует слова военкора сайт KP.RU.
Украинские боевики в городах разрушают инфраструктуру и ставят под угрозу жизни мирных людей. Стешин отметил, что после того как ВСУ теряют позиции, они прячутся по подвалам домов, а входы блокируют и минируют.
— А если там сидят еще и мирные люди, это целый головняк нашим штурмовикам. Непонятно, как такой подвал брать, — добавил Стешин.
По его словам, как и в любом конфликте постоянно идет борьба между средствами поражения и защиты. Дрон работает весь день, а с тепловизором — и ночью. Он разбивает украинские позиции, где обычно находится не более 5−6 человек.