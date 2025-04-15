Военкор Стешин: Люди на Донбассе крестят бойцов, сбивающих дроны ВСУ

— Я переживаю о тех, по пять месяцев сидит в подвалах фронтовых городов, ждет, когда Россия освободит. Потому что ВСУ и СБУ их четко рассматривают как наших пособников и сепаров. Они знают, зачем эти люди остаются. Чтобы быть в России, — добавил Стешин.