Военкор Стешин: Люди на Донбассе крестят бойцов, сбивающих дроны ВСУ

Военный корреспондент Дмитрий Стешин рассказал о реакции мирных жителей ДНР на работу бойцов, сбивающих вражеские беспилотники. На Кураховском направлении впервые применили «малое ПВО» — это мобильные посты, где солдаты с дробовиками уничтожают дроны ВСУ.
— Люди не боятся их. Наоборот. Они, мимо проезжая, их крестят, благодарят, сбрасывают им упаковки воды. А это от фронта порядка 30 километров, — цитирует слова Стешина сайт KP.RU.
По словам военкора, дороги в этом районе уже начали затягивать специальными маскировочными сетками — целые километры движения теперь проходят по «тоннелю» из сеток, чтобы защититься от вражеского наблюдения и ударов с воздуха.
Также Стешин отметил, что мирные жители, которые месяцами сидят в подвалах и ждут освобождения, заслуживают отдельной награды за стойкость.
— Я переживаю о тех, по пять месяцев сидит в подвалах фронтовых городов, ждет, когда Россия освободит. Потому что ВСУ и СБУ их четко рассматривают как наших пособников и сепаров. Они знают, зачем эти люди остаются. Чтобы быть в России, — добавил Стешин.