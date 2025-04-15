Боец из Слюдянки погиб в зоне СВО

Данил Ткаченко из Слюдянки погиб в зоне проведения СВО. Военнослужащему было 23 года, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба администрации города, Данил Александрович родился 5 января 2002 года в Усолье-Сибирском. С пяти лет жил под опекой. Детство и юность провел в Слюдянке, там же окончил школу № 1, устроился на работу.
В январе 2025 года молодой человек заключил контракт и отправился в зону проведения СВО. Командир отделения штурмового отряда, младший сержант пал 31 марта 2025 года при выполнении боевых задач. Бойца похоронят в Шелеховском районе 16 апреля.