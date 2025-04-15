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Аксенов: участники СВО могут получить 1 млн рублей или участок у моря в Крыму

Совмин определил порядок выплат.

Источник: Комсомольская правда

Участники специальной военной операции могут получить 1 млн рублей или земельный участок у моря в Крыму. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Руководитель региона рассказал, что Совет министров утвердил порядок единовременной выплаты участникам СВО взамен участка. Для того, чтобы получить деньги, нужно подать заявление в Министерство имущественных и земельных отношений Крыма. Далее из желающих сформируют отдельную очередность, которая не будет зависеть от порядка в очереди на участок.

Переводить деньги бойцам будет Министерство труда и социальной защиты Крыма. Делаться это будет на основании списков. Люди, которые хотят получить землю, остаются в ранее сформированной очереди.

Таким образом, у наших защитников есть право выбора — получить участок у моря или денежную выплату в размере 1 млн рублей.

заключил Аксенов