Аксенов: участники СВО могут получить 1 млн рублей или участок у моря в Крыму

Руководитель региона рассказал, что Совет министров утвердил порядок единовременной выплаты участникам СВО взамен участка. Для того, чтобы получить деньги, нужно подать заявление в Министерство имущественных и земельных отношений Крыма. Далее из желающих сформируют отдельную очередность, которая не будет зависеть от порядка в очереди на участок.