Аксенов: участники СВО могут получить 1 млн рублей или участок у моря в Крыму

Участники специальной военной операции могут получить 1 млн рублей или земельный участок у моря в Крыму. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Руководитель региона рассказал, что Совет министров утвердил порядок единовременной выплаты участникам СВО взамен участка. Для того, чтобы получить деньги, нужно подать заявление в Министерство имущественных и земельных отношений Крыма. Далее из желающих сформируют отдельную очередность, которая не будет зависеть от порядка в очереди на участок.
Переводить деньги бойцам будет Министерство труда и социальной защиты Крыма. Делаться это будет на основании списков. Люди, которые хотят получить землю, остаются в ранее сформированной очереди.
Таким образом, у наших защитников есть право выбора — получить участок у моря или денежную выплату в размере 1 млн рублей.