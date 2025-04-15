Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО РФ за сутки уничтожили 304 украинских БПЛА самолетного типа

Также уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, отметили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Российские средства ПВО за минувшие сутки уничтожили 304 украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 304 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 661 самолет, 283 вертолета, 51 866 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 846 танков и других боевых бронированных машин, 1 536 боевых машин реактивных систем залпового огня, 23 667 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 127 единиц специальной военной автомобильной техники.