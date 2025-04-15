Силы ПВО РФ за сутки уничтожили 304 украинских БПЛА самолетного типа

В министерстве уточнили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 661 самолет, 283 вертолета, 51 866 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 846 танков и других боевых бронированных машин, 1 536 боевых машин реактивных систем залпового огня, 23 667 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 127 единиц специальной военной автомобильной техники.