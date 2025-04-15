Бойцы «Севера» продвинулись на Белгородском направлении
Военнослужащие «Северной» группировки атаковали шесть бригад и штурмовой полк противника в районах пяти населенных пунктов Сумской области.
«Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и склад материальных средств», — сообщают в Минобороны РФ.
Подразделения «Запада» заняли новые позиции
Бойцы «Западной» группировки ударили по шести бригадам противника в районах населенных пунктов Каменка, Дорошовка, Радьковка, Московка, Подолы, Сеньково, Богуславка, Новая Кругляковка Харьковской области, Карповка, Редкодуб, Кировск и Ямполь ДНР.
Потери украинской стороны превысили 250 человек. Также ВС РФ уничтожили боевую бронированную машину Snatch, четыре автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов ВСУ.
Группировка «Юг» улучшила тактическое положение
Бойцы «Южной» группировки нанесли поражение семи бригадам противника в районах 10 населенных пунктов ДНР.
Противник потерял более 285 человек, боевую машину пехоты CV-90, бронетранспортер М113, бронеавтомобиль HMMWV, девять автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии, а также пять складов боеприпасов, два склада материальных средств и склад горючего.
Подразделения «Центра» заняли выгодные рубежи
Подразделения «Центральной» группировки атаковали шесть бригад и штурмовой полк ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР.
За сутки ВСУ потеряли более 335 боевиков, четыре боевые бронированные машины, два пикапа и семь орудий полевой артиллерии.
Группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны противника
Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам в районах четырех населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 155 человек. Также уничтожены два бронеавтомобиля, пикап и два орудия полевой артиллерии.
«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Военнослужащие «Днепра» атаковали шесть бригад противника в районах населенных пунктов Новоданиловка, Степногорск Запорожской области, Токаревка, Садовое, Антоновка и Днепровское Херсонской области.
ВС РФ уничтожили порядка 100 военнослужащих, девять автомобилей, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и три склада боеприпасов.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военному аэродрому, цехам сборки РСЗО и ударных БПЛА, центру подготовки операторов дронов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 144 районах.
Российские средства ПВО за сутки сбили:
- четыре управляемых авиационных бомбы JDAM;
- пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS;
- 304 БПЛА самолетного типа.