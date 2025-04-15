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Главное из брифинга Минобороны 15 апреля 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 15 апреля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Бойцы «Севера» продвинулись на Белгородском направлении

Военнослужащие «Северной» группировки атаковали шесть бригад и штурмовой полк противника в районах пяти населенных пунктов Сумской области.

«Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и склад материальных средств», — сообщают в Минобороны РФ.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Подразделения «Запада» заняли новые позиции

Бойцы «Западной» группировки ударили по шести бригадам противника в районах населенных пунктов Каменка, Дорошовка, Радьковка, Московка, Подолы, Сеньково, Богуславка, Новая Кругляковка Харьковской области, Карповка, Редкодуб, Кировск и Ямполь ДНР.

Потери украинской стороны превысили 250 человек. Также ВС РФ уничтожили боевую бронированную машину Snatch, четыре автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов ВСУ.

Группировка «Юг» улучшила тактическое положение

Бойцы «Южной» группировки нанесли поражение семи бригадам противника в районах 10 населенных пунктов ДНР.

Противник потерял более 285 человек, боевую машину пехоты CV-90, бронетранспортер М113, бронеавтомобиль HMMWV, девять автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии, а также пять складов боеприпасов, два склада материальных средств и склад горючего.

Подразделения «Центра» заняли выгодные рубежи

Подразделения «Центральной» группировки атаковали шесть бригад и штурмовой полк ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР.

За сутки ВСУ потеряли более 335 боевиков, четыре боевые бронированные машины, два пикапа и семь орудий полевой артиллерии.

Группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны противника

Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам в районах четырех населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе составили порядка 155 человек. Также уничтожены два бронеавтомобиля, пикап и два орудия полевой артиллерии.

«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Военнослужащие «Днепра» атаковали шесть бригад противника в районах населенных пунктов Новоданиловка, Степногорск Запорожской области, Токаревка, Садовое, Антоновка и Днепровское Херсонской области.

ВС РФ уничтожили порядка 100 военнослужащих, девять автомобилей, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и три склада боеприпасов.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военному аэродрому, цехам сборки РСЗО и ударных БПЛА, центру подготовки операторов дронов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 144 районах.

Российские средства ПВО за сутки сбили:

  • четыре управляемых авиационных бомбы JDAM;
  • пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS;
  • 304 БПЛА самолетного типа.