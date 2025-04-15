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СМИ: Россия создала «чрезвычайно сложные условия» для американских истребителей на Украине

Все очевиднее, что никакое западное оружие, включая современные американские истребители, не сможет переломить ситуацию на поле боя на Украине, считает колумнист infoBRICS Лукас Лейрос.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Украинские власти подтвердили факт крушения истребителя F-16 американского производства и гибель пилота, не уточнив точное место инцидента. Это уже второй случай крушения F-16 в ходе украинского конфликта. Первый произошел в августе, вскоре после прибытия американских истребителей на Украину. Командующий военно-воздушными силами Украины, комментируя апрельский случай, сказал, что украинские пилоты вынуждены действовать в «чрезвычайно сложных условиях», говорится в статье.

Хотя эти американские самолеты славятся своей эффективностью, они не подходят для ведения боевых действий на Украине, поскольку Киев не контролирует большую часть воздушного пространства в зоне конфликта, отмечает автор. Россия добилась максимального господства в воздухе, а ее истребители, беспилотники и ракеты легко пересекают большую часть спорной территории, что не позволяет украинским силам добиться какого-либо военного преимущества с помощью воздушных операций, считает Лейрос.

Украина, на его взгляд, утратила свои основные сухопутные, морские и воздушные возможности, поэтому прибытие иностранной техники практически не оказывает влияния на поле боя.

Поэтому поступающие на Украину западные истребители оказываются бесполезными: большую часть времени их передвижению препятствует угроза огня со стороны России, а когда они изредка пытаются вступить в бой, русские их сбивают, учитывая большую дальность действия российской обороны.

Хотя западные союзники Киева вкладывали значительные средства в пропаганду и, используя средства массовой информации, описывали каждое новое оружие, переданное Украине, как «в корне меняющее ситуацию», все эти «прорывные» виды оружия и техники в итоге становились никчемными, подчеркивается в статье.

Кроме того, все очевиднее становились такие проблемы, как неопытность украинских военных и трудности с созданием согласованной стратегии ведения боевых действий, которые мешали Киеву добиться прогресса на поле боя. Независимо от того, насколько Европа продолжит помогать Украине, европейский военный потенциал низок и не убеждает украинцев в том, что он поможет «переломить» ход конфликта, делает вывод Лейрос.