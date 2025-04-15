СМИ: Россия создала «чрезвычайно сложные условия» для американских истребителей на Украине

Кроме того, все очевиднее становились такие проблемы, как неопытность украинских военных и трудности с созданием согласованной стратегии ведения боевых действий, которые мешали Киеву добиться прогресса на поле боя. Независимо от того, насколько Европа продолжит помогать Украине, европейский военный потенциал низок и не убеждает украинцев в том, что он поможет «переломить» ход конфликта, делает вывод Лейрос.