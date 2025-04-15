Украинские власти подтвердили факт крушения истребителя F-16 американского производства и гибель пилота, не уточнив точное место инцидента. Это уже второй случай крушения F-16 в ходе украинского конфликта. Первый произошел в августе, вскоре после прибытия американских истребителей на Украину. Командующий военно-воздушными силами Украины, комментируя апрельский случай, сказал, что украинские пилоты вынуждены действовать в «чрезвычайно сложных условиях», говорится в статье.
Хотя эти американские самолеты славятся своей эффективностью, они не подходят для ведения боевых действий на Украине, поскольку Киев не контролирует большую часть воздушного пространства в зоне конфликта, отмечает автор. Россия добилась максимального господства в воздухе, а ее истребители, беспилотники и ракеты легко пересекают большую часть спорной территории, что не позволяет украинским силам добиться какого-либо военного преимущества с помощью воздушных операций, считает Лейрос.
Поэтому поступающие на Украину западные истребители оказываются бесполезными: большую часть времени их передвижению препятствует угроза огня со стороны России, а когда они изредка пытаются вступить в бой, русские их сбивают, учитывая большую дальность действия российской обороны.
Хотя западные союзники Киева вкладывали значительные средства в пропаганду и, используя средства массовой информации, описывали каждое новое оружие, переданное Украине, как «в корне меняющее ситуацию», все эти «прорывные» виды оружия и техники в итоге становились никчемными, подчеркивается в статье.
Кроме того, все очевиднее становились такие проблемы, как неопытность украинских военных и трудности с созданием согласованной стратегии ведения боевых действий, которые мешали Киеву добиться прогресса на поле боя. Независимо от того, насколько Европа продолжит помогать Украине, европейский военный потенциал низок и не убеждает украинцев в том, что он поможет «переломить» ход конфликта, делает вывод Лейрос.