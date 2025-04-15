В Рыльске из-за сбросов с БПЛА загорелись несколько частных домов

«Сегодня ВСУ осуществили сброс с беспилотников в городе Рыльске. В результате атаки произошло возгорание в нескольких частных домах. Пожарные расчеты работают на месте, возгорание уже локализовано, угрозы рядом стоящим зданиям нет. По предварительной информации, погибших и пострадавших, к счастью, нет», — написал он в Telegram-канале.