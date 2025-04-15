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В Рыльске из-за сбросов с БПЛА загорелись несколько частных домов

По предварительной информации, пострадавших и погибших нет, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Источник: РИА "Новости"

КУРСК, 15 апреля. /ТАСС/. Возгорание нескольких частных домов зафиксировано в Рыльске Курской области в результате сбросов с беспилотников ВСУ. Пожар локализован, предварительно, пострадавших и погибших нет.

Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Сегодня ВСУ осуществили сброс с беспилотников в городе Рыльске. В результате атаки произошло возгорание в нескольких частных домах. Пожарные расчеты работают на месте, возгорание уже локализовано, угрозы рядом стоящим зданиям нет. По предварительной информации, погибших и пострадавших, к счастью, нет», — написал он в Telegram-канале.