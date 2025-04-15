Владимир Линьков из Волгоградской области погиб в зоне проведения СВО

Житель Волгоградской области Владимир Линьков 1985 года рождения погиб в зоне специальной военной операции при выполнении боевых задач. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале администрации Жирновского муниципального района.
В некрологе говорится, что мужчина был стрелком — помощником гранатометчика. Владимир Линьков мужественно защищал Отечество, с честью и отвагой выполнял воинский долг.
Траурная церемония прощания состоится в среду, 16 апреля, в рабочем поселке Красный Яр на Центральной площади. Начало — в 11.00.
ИД «Волгоградская правда» выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего участника СВО.