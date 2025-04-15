Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Линьков из Волгоградской области погиб в зоне проведения СВО

Печальные вести о гибели военнослужащего пришли в Жирновский район.

Житель Волгоградской области Владимир Линьков 1985 года рождения погиб в зоне специальной военной операции при выполнении боевых задач. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале администрации Жирновского муниципального района.

В некрологе говорится, что мужчина был стрелком — помощником гранатометчика. Владимир Линьков мужественно защищал Отечество, с честью и отвагой выполнял воинский долг.

Траурная церемония прощания состоится в среду, 16 апреля, в рабочем поселке Красный Яр на Центральной площади. Начало — в 11.00.

ИД «Волгоградская правда» выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего участника СВО.