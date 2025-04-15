Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 15 апреля 2025 года

С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял до 74 450 человек. Уничтожено 407 танков, 333 боевые машины пехоты, 304 бронетранспортера, 2 270 боевых бронированных машин, 2 717 автомобилей, 612 артиллерийских орудий, 57 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.