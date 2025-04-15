«Уничтожаются на подступах к границе»: Российский военный рассказал о безуспешных попытках ВСУ проникнуть в Белгородскую область

«На ряде участков госграницы близ населенного пункта Поповка 128-я ОМСБр постоянно отражает наступление групп ВСУ. То есть они не оставляют попыток пересечь нашу госграницу», — рассказал РИА Новости источник в группировке войск «Север», подчеркнув, что украинским группам не удается пересечь границу, они уничтожаются уже на подступах к ней.