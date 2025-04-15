Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Уничтожаются на подступах к границе»: Российский военный рассказал о безуспешных попытках ВСУ проникнуть в Белгородскую область

РИА Новости: ВСУ безуспешно пытаются проникнуть в Белгородскую область.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные уничтожают на подступах к границе группы ВСУ, которые безуспешно пытаются проникнуть на территорию Белгородской области.

«На ряде участков госграницы близ населенного пункта Поповка 128-я ОМСБр постоянно отражает наступление групп ВСУ. То есть они не оставляют попыток пересечь нашу госграницу», — рассказал РИА Новости источник в группировке войск «Север», подчеркнув, что украинским группам не удается пересечь границу, они уничтожаются уже на подступах к ней.

Тем временем российские войска пресекли попытку украинских сил отправить штурмовые отряды из села Юнаковка Сумской области в сторону хутора Олешня Курской области. Все группы были ликвидированы на украинской территории.

Также сообщалось, что ВСУ частично повредили мост через реку Обеста в Курской области. Объект находится в двух километрах от границы с Украиной.

Ранее командир артдивизиона «Самин» назвал действия ВСУ у границы с Белгородской областью показухой.