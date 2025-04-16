В МИД Швеции вызвали российского посла Беляева: вот что стало причиной

Российский посол в Стокгольме Сергей Беляев был вызван в МИД Швеции во вторник 15 апреля. Об этом сказано в опубликованном на сайте министерства иностранных дел Швеции сообщении.
В релизе сказано, что вызов российского посла в МИД связан с событиями в украинских городах Сумы и Кривой Рог.
Напомним, Вооруженные силы (ВС) России в минувшее воскресенье, 13 апреля, нанесли удар «Искандерами» по месту совещания состава украинской оперативно-тактической группы «Северск» в городе Сумы. Об этом в понедельник, 14 апреля, сообщили представители Министерства обороны России.
Также сообщалось, что ранее удар был нанесен по гостинице в Кривом Роге, где проходило собрание украинских офицеров и иностранных военных специалистов. Причиной жертв среди мирного населения в Кривом Роге стали непрофессиональные действия систем противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян указала на то, что Киев предпринимает попытки выдать определенные события за «новую Бучу», чтобы продлить конфликт. В частности, киевские власти могут использовать события в Сумах в этих целях, добавила Симоньян.
В Минобороны РФ отметили что, «киевский режим продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселённого города».
После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные Силы РФ наносят удары исключительно по военным и околовоенным целям. Так он прокомментировал сообщения украинских СМИ о последствиях удара в Сумах.
В российских силовых структурах информировали, что около 200 украинских военнослужащих находились на месте удара ВС РФ по Сумам.
Тем временем военный блогер Донецкий жестко высказался о том, что произошло в Сумах. Он назвал собрание старших офицеров ВСУ легитимной целью для российских военных и обвинил украинскую сторону в том, что та пыталась использовать мирных жителей в качестве живого щита.
Напомним, Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.