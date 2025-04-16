В МИД Швеции вызвали российского посла Беляева: вот что стало причиной

Тем временем военный блогер Донецкий жестко высказался о том, что произошло в Сумах. Он назвал собрание старших офицеров ВСУ легитимной целью для российских военных и обвинил украинскую сторону в том, что та пыталась использовать мирных жителей в качестве живого щита.