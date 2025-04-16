Соединенные Штаты не будут препятствовать переходу Одессы под контроль Российской Федерации. К такому выводу пришли норвежские эксперты.
«Дональд Трамп пока не уточнял контуры мирного соглашения на местах, и он охотно согласится с таким решением, если сочтет, что получит причитающуюся компенсацию в других областях», — сказано в публикации издания Steigan.
В то же время Евросоюз не в состоянии помешать такому развитию событий, отмечает издание.
Ранее Владимир Зеленский допустил компромиссное решение по подконтрольным России бывшим территориям Украины.
Тем временем эксперт из Каира Ахмед Адель указал на то, что Россия намерена помешать планам НАТО разместить войска в Одессе и Львове, так как присутствие сил альянса в этих городах угрожает её безопасности.
Журналист KP.RU в 2024 году тайно прогулялся по Одессе и выяснил, что жители этого города до сих пор ждут Россию.