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В Приморье врачи собирают посылку для участников СВО

В нее войдут сладости, чай, мясные и рыбные консервы.

Источник: Соцсети

Сотрудники Центра охраны материнства и детства в Приморье вновь собирают посылку для бойцов в зону СВО. Таким образом они поддерживают дух бойцов, особенно это важно перед Днем Победы, пишет Комсомольская правда — Дальний Восток".

По словам куратора акции «Посылка СВОим», председателя профсоюзной организации медучреждения Евгении Синягиной, такие посылки специалисты отправляют на регулярной основе. Помимо стандартных продуктов медики кладут предметы личной гигиены: мыло, шампуни, зубную пасту, а также носки и нижнее белье, которое предварительно стирают.

Если вы тоже хотите внести свою лепту и помочь ребятам, можно обратиться в Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи (Уборевича, 30/37, 9 этаж, каб. 902) в рабочие дни с восьми утра до четырех часов дня.