В Приморье врачи собирают посылку для участников СВО

Если вы тоже хотите внести свою лепту и помочь ребятам, можно обратиться в Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи (Уборевича, 30/37, 9 этаж, каб. 902) в рабочие дни с восьми утра до четырех часов дня.