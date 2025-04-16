ВС РФ уничтожили 47-ю механизированную бригаду ВСУ на границе России

По информации канала, в соцсетях появились многочисленные публикации с упоминанием населённого пункта Демидовка. Украинские пользователи, в том числе родственники военнослужащих, выражают обеспокоенность исчезновением солдат, большинство из которых, предположительно, служили в 47-й бригаде.