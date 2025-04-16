Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Богомаз: ВСУ атаковали Брянскую область 54 раза за сутки 15 апреля

Губернатор Брянской области рассказал о 20 сгоревших в результате атаки ВСУ домах.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные атакуют объекты на территории Брянской области беспилотными летательными аппаратами. Об этом информировал губернатор региона Александр Богомаз.

«Всего за день ВСУ совершены 53 атаки. В результате сбросов взрывных устройств в приграничных населенных пунктах: Ломаковка, Грудская, Новые Юрковичи, Сушаны, Подывотье, Зерново также были повреждены жилые дома», — написал чиновник в Telegram-канале вечером 15 апреля, добавив, что в этот день только в селе Хоромное Климовского района из-за атак украинских беспилотников-камикадзе сгорело 20 домов.

Через несколько минут губернатор опубликовал пост, в котором рассказал о 54-й за сутки атаке ВСУ на гражданские объекты. Украинские военные обстреляли из миномета Суземский район, из-за чего повреждены два производственных ангара.

Тем временем в Курске запустили горячую линию после ночной атаки 109 беспилотников.

Также сообщалось, что ВСУ атаковали дронами стоянки трех предприятий в приграничье Белгородской области.

Кроме того, вечером 15 апреля над Крымом был перехвачен беспилотник.