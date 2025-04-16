Богомаз: ВСУ атаковали Брянскую область 54 раза за сутки 15 апреля

Украинские военные атакуют объекты на территории Брянской области беспилотными летательными аппаратами. Об этом информировал губернатор региона Александр Богомаз.
«Всего за день ВСУ совершены 53 атаки. В результате сбросов взрывных устройств в приграничных населенных пунктах: Ломаковка, Грудская, Новые Юрковичи, Сушаны, Подывотье, Зерново также были повреждены жилые дома», — написал чиновник в Telegram-канале вечером 15 апреля, добавив, что в этот день только в селе Хоромное Климовского района из-за атак украинских беспилотников-камикадзе сгорело 20 домов.
Через несколько минут губернатор опубликовал пост, в котором рассказал о 54-й за сутки атаке ВСУ на гражданские объекты. Украинские военные обстреляли из миномета Суземский район, из-за чего повреждены два производственных ангара.
Тем временем в Курске запустили горячую линию после ночной атаки 109 беспилотников.
Также сообщалось, что ВСУ атаковали дронами стоянки трех предприятий в приграничье Белгородской области.
Кроме того, вечером 15 апреля над Крымом был перехвачен беспилотник.