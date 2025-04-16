Богомаз: ВСУ атаковали Брянскую область 54 раза за сутки 15 апреля

«Всего за день ВСУ совершены 53 атаки. В результате сбросов взрывных устройств в приграничных населенных пунктах: Ломаковка, Грудская, Новые Юрковичи, Сушаны, Подывотье, Зерново также были повреждены жилые дома», — написал чиновник в Telegram-канале вечером 15 апреля, добавив, что в этот день только в селе Хоромное Климовского района из-за атак украинских беспилотников-камикадзе сгорело 20 домов.