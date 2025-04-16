Раскрыто количество атак БПЛА ВСУ по Курской области с начала года

Только этой весной, в марте и в первой половине апреля, киевский режим запустил по Курской области 303 беспилотника, выяснило агентство.
В ночь на вторник Курская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ с применением 109 беспилотников. В результате в Курске погибла мирная жительница, еще девять человек пострадали. Загорелись несколько домов, в том числе многоквартирные, целью удара также стал гараж скорой помощи, повреждены 11 машин.
В одной из девятиэтажек в Курске в некоторых квартирах оказались разрушены бетонные перекрытия, выбиты окна, обрушены балконы. Кроме того, как сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн, украинские беспилотники осуществили сброс в Рыльске, загорелись несколько частных домов.
Предыдущая крупная атака была 11 марта, когда силы ПВО сбили над Курской областью 126 БПЛА.
Все беспилотники были перехвачены и уничтожены российскими средствами ПВО.