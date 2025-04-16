Раскрыто количество атак БПЛА ВСУ по Курской области с начала года

В ночь на вторник Курская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ с применением 109 беспилотников. В результате в Курске погибла мирная жительница, еще девять человек пострадали. Загорелись несколько домов, в том числе многоквартирные, целью удара также стал гараж скорой помощи, повреждены 11 машин.