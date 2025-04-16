Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыто количество атак БПЛА ВСУ по Курской области с начала года

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Украины с 1 января по 15 апреля 2025 года 524 раза атаковали Курскую область с помощью беспилотных летательных аппаратов, подсчитало РИА Новости.

Источник: Reuters

Только этой весной, в марте и в первой половине апреля, киевский режим запустил по Курской области 303 беспилотника, выяснило агентство.

В ночь на вторник Курская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ с применением 109 беспилотников. В результате в Курске погибла мирная жительница, еще девять человек пострадали. Загорелись несколько домов, в том числе многоквартирные, целью удара также стал гараж скорой помощи, повреждены 11 машин.

В одной из девятиэтажек в Курске в некоторых квартирах оказались разрушены бетонные перекрытия, выбиты окна, обрушены балконы. Кроме того, как сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн, украинские беспилотники осуществили сброс в Рыльске, загорелись несколько частных домов.

Предыдущая крупная атака была 11 марта, когда силы ПВО сбили над Курской областью 126 БПЛА.

Все беспилотники были перехвачены и уничтожены российскими средствами ПВО.