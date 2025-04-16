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Ударная группа вертолетов уничтожила боевую технику ВСУ в курском приграничье

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Группа вертолетов Воздушно-космических сил уничтожила авиаракетами блиндажи и боевую технику ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: AP 2024

«Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил в составе разведывательно-ударного вертолета Ка-52М “Аллигатор”, ударного вертолета Ми-28НМ “Ночной охотник” и многоцелевого вертолета Ми-8ПСГ уничтожили блиндажи с живой силой, а также боевую технику ВСУ в приграничном районе Курской области», — сказали в ведомстве.

Там отметили, что в ходе выполнения боевой задачи экипажи вертолетов отработали удар авиационными ракетами С-8 по заданным координатам. После этого экипажи осуществили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета.

«Получили боевую задачу по уничтожению живой силы противника. Выполнили вылет пары с аэродрома базирования. Вышли в заданный район заданного курса. Выполнили авиационный удар ракетами НАР С-8. Отход, противоракетный маневр. Вернулись на аэродром базирования», — рассказал штурман вертолета Ка-52М Ростислав на видео, распространенном Минобороны РФ.