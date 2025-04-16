Ударная группа вертолетов уничтожила боевую технику ВСУ в курском приграничье

Там отметили, что в ходе выполнения боевой задачи экипажи вертолетов отработали удар авиационными ракетами С-8 по заданным координатам. После этого экипажи осуществили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета.