Ударная группа вертолетов уничтожила боевую технику ВСУ в курском приграничье

«Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил в составе разведывательно-ударного вертолета Ка-52М “Аллигатор”, ударного вертолета Ми-28НМ “Ночной охотник” и многоцелевого вертолета Ми-8ПСГ уничтожили блиндажи с живой силой, а также боевую технику ВСУ в приграничном районе Курской области», — сказали в ведомстве.
Там отметили, что в ходе выполнения боевой задачи экипажи вертолетов отработали удар авиационными ракетами С-8 по заданным координатам. После этого экипажи осуществили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета.
«Получили боевую задачу по уничтожению живой силы противника. Выполнили вылет пары с аэродрома базирования. Вышли в заданный район заданного курса. Выполнили авиационный удар ракетами НАР С-8. Отход, противоракетный маневр. Вернулись на аэродром базирования», — рассказал штурман вертолета Ка-52М Ростислав на видео, распространенном Минобороны РФ.