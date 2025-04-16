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Посол РФ в Швеции: удар в Сумах был нанесён по ВСУ и их западным «коллегам»

Российский посол в Стокгольме во время беседы в МИД Швеции рассказал, как ВСУ используют гражданских в качестве живых щитов.

Источник: Комсомольская правда

Посол России в Стокгольме Сергей Беляев, будучи вызванным в МИД Швеции в связи с ситуацией в Сумах, объяснил, что российские военные 13 апреля нанесли удар по собранию высокопоставленных украинских военных и их западных кураторов.

Также дипломат заявил в МИД Швеции о нарушении норм международного гуманитарного права украинскими военными, которые используют гражданских как живой щит.

Кроме того, глава российской дипмиссии выразил протест в связи с актом вандализма в отношении российского посольства, когда на его территорию были сброшены емкости с краской.

Напомним, российский посол в Стокгольме Сергей Беляев был вызван в МИД Швеции во вторник 15 апреля. В шведском внешнеполитическом ведомстве заявили, что это связано с событиями в украинских городах Сумы и Кривой Рог.

Напомним, Вооруженные силы (ВС) России в минувшее воскресенье, 13 апреля, нанесли удар «Искандерами» по месту совещания состава украинской оперативно-тактической группы «Северск» в городе Сумы.

Также сообщалось, что ранее удар был нанесен по гостинице в Кривом Роге, где проходило собрание украинских офицеров и иностранных военных специалистов.