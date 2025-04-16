Источник CNN подтвердил отказ США поддерживать заявление G7 по Украине

Соединенные Штаты не намерены подписывать совместное заявление стран «Большой семерки» (G7) по Украине. Об этом сказано в сюжете телеканала CNN.
Сообщается, что эту информацию подтвердил телеканалу высокопоставленный чиновник из правительства Канады, которая в данное время председательствует в «Большой семерке». Ранее сообщалось, что в заявлении стран G7 предполагалось осудить удар по Сумам.
«В данный момент мы не придаем этому большого значения, но верно то, что США не подпишут заявление по Украине, с которым согласились другие члены G7», — заявил собеседник CNN.
Ранее агентство Bloomberg также сообщало, что США не намерены поддержать заявление, осуждающее самый серьезный удар России по Украине в этом году, поскольку хотят продолжать переговоры с Москвой.
Напомним, еще в феврале западные СМИ писали, что совместное заявление стран G7 на Украине, которое должно было вывести конфликт на новую фазу эскалации, может быть заблокировано Вашингтоном.