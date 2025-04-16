Посол России в Швеции Сергей Беляев, вызванный в дипломатическое ведомство страны из-за событий в Сумах, заявил, что 13 апреля ВСУ проводили там мероприятие с участием высокопоставленных украинских военных и западных «коллег». Об этом сообщили в посольстве РФ, передает ТАСС. «15 апреля посол России в Швеции Сергей Беляев был приглашен на беседу в МИД Швеции, где ему зачитали позицию шведских властей в связи с недавними событиями в Сумах», — уточнили в пресс-службе посольства. Беляев, ссылаясь на заявления Минобороны и МИД, подчеркнул, что российская сторона нанесла удар в Сумах именно по военному объекту. Ко всему прочему посол уточнил, что украинская армия нарушает международное гуманитарное право, используя гражданское население как живой щит. Во время беседы с директором департамента Восточной Европы и Центральной Азии МИД Швеции Беляев также выразил протест против атаки дронов на посольство РФ в Стокгольме 15 апреля, когда на его территорию сбросили емкости с краской, и потребовал соблюдения Венской конвенции 1961 года о защите дипмиссий. Напомним, в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы (ВС) России в минувшее воскресенье, 13 апреля, нанесли удар «Искандерами» по месту совещания состава украинской оперативно-тактической группы «Северск» в городе Сумы. В результате поражения выставленной цели ликвидировано более 60 боевиков киевского режима. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона располагает подтвержденными сведениями о присутствии на пораженном объекте не только украинских командиров, но и представителей стран НАТО. По словам главы МИД, западные военные специалисты под различными предлогами участвуют в координации боевых действий на стороне ВСУ. Главный редактор «Россия сегодня» Маргарита Симоньян обратила внимание, что украинская сторона пытается представить эти события как «новую Бучу». Она подчеркнула, что удар был нанесен исключительно по военным целям — участникам операции в Курской области, а не по гражданскому населению. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с заявлением, призывая генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша прекратить предвзятое отношение к России. Российская дипломатия требует от ООН объективной оценки ситуации на Украине, указывая на систематическое игнорирование организацией преступлений со стороны киевского режима. В ведомстве подчеркивают необходимость беспристрастного подхода к рассмотрению событий украинского конфликта.