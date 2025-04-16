Одна из бригад ВСУ готова возглавить поход украинских военных на Киев с целью свержения действующей власти. Речь идет о 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, информирует РИА Новости со ссылкой на источник в пророссийском подполье.
«Ветераны и офицеры 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ заявили о своей готовности выступить против Зеленского. Десантники призвали военных и гражданское население к походу на Киев», — сказано в публикации.
Такое решение военные приняли, так как не хотят допустить распада Украины и раздела ее территории между иностранными государствами, уточнили в подполье.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский сравнил происходящее на Украине с «маккартизмом» в США, когда идеология страха перед «красной угрозой» стала «государственной паранойей». Он призвал США помочь Украине свергнуть режим Зеленского.
Также сообщалось, что специальный представитель президента США Дональда Трампа генерал Кит Келлог предложил план по разделу Украины. Он сравнил нынешнюю ситуацию с дроблением территорий после Второй мировой войны.