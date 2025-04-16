Над регионами РФ за ночь уничтожили и перехватили 26 украинских БПЛА

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять БПЛА — над территорией Воронежской области, восемь БПЛА — над территорией Белгородской области, четыре БПЛА — над территорией Курской области, по два БПЛА над территориями Липецкой области и Республики Крым и один БПЛА — над территорией Московского региона», — отметили в военном ведомстве.