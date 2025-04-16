Житель Угледара до освобождения города от ВСУ видел наёмников-арабов

«Да, арабы были в 2023 году. Мы стояли как раз разговаривали возле подъезда, идут двое: ну, по форме, смотрят волком, проходишь мимо — не здороваешься, потому что кто его знает, что там в голове», — сказал мужчина, которого цитирует РИА Новости.