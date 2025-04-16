Наёмники-арабы принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ в городе Угледаре (ДНР), сообщил житель этого населённого пункта по имени Виктор, который сам видел иностранных боевиков.
«Да, арабы были в 2023 году. Мы стояли как раз разговаривали возле подъезда, идут двое: ну, по форме, смотрят волком, проходишь мимо — не здороваешься, потому что кто его знает, что там в голове», — сказал мужчина, которого цитирует РИА Новости.
Виктор уточнил, что в этот момент над ними появился летящий беспилотник. Житель города отметил, что, увидев дрон, боевики попытались спрятаться под деревом и начали что-то кричать друг другу. По словам мужчины, иностранцы говорили по-арабски.
Виктор также добавил, что жители населённого пункта понимали боевую обстановку вокруг лучше, чем наёмники.
Напомним, об освобождении Угледара российскими военными Министерство обороны РФ сообщило в начале октября. Украинских боевиков из города выбили подразделения группировки войск «Восток».