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Ночью российские военные отразили атаку 26 украинских дронов

В ночь на 16 апреля ВСУ предприняли попытку атаковать беспилотниками шесть субъектов страны, перехвачены и уничтожены 26 БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 16 апреля уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов. Согласно сообщению Минобороны РФ, воздушные цели были перехвачены над шестью субъектами страны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Наибольшее количество дронов — девять единиц — сбито в небе над Воронежской областью. Восемь беспилотников нейтрализовано над Белгородской областью, четыре — над Курской областью. По два аппарата уничтожено над Липецкой областью и Республикой Крым, один дрон перехвачен над московским регионом.

Прежде директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук заявил, что Россия регулярно передаёт Соединенным Штатам Америки данные о нарушениях киевским режимом моратория на удары по энергетическим объектам.