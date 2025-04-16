Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 16 апреля уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов. Согласно сообщению Минобороны РФ, воздушные цели были перехвачены над шестью субъектами страны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.
Наибольшее количество дронов — девять единиц — сбито в небе над Воронежской областью. Восемь беспилотников нейтрализовано над Белгородской областью, четыре — над Курской областью. По два аппарата уничтожено над Липецкой областью и Республикой Крым, один дрон перехвачен над московским регионом.
Прежде директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук заявил, что Россия регулярно передаёт Соединенным Штатам Америки данные о нарушениях киевским режимом моратория на удары по энергетическим объектам.