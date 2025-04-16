Ночью российские военные отразили атаку 26 украинских дронов

Наибольшее количество дронов — девять единиц — сбито в небе над Воронежской областью. Восемь беспилотников нейтрализовано над Белгородской областью, четыре — над Курской областью. По два аппарата уничтожено над Липецкой областью и Республикой Крым, один дрон перехвачен над московским регионом.