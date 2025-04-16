В 2023 году в городе Угледар Донецкой Народной Республики (ДНР) были замечены наемники из арабских стран. Об этом РИА Новости рассказал местный житель Виктор.
Мужчина вспоминает, что однажды он увидел двоих мужчин со специфической внешностью, одетых в форму ВСУ.
«И тут дрон только раз — с 51-го дома полетел, они как кинулись под дерево с вот такими глазами и по-арабски: рылы-мрылы», — цитирует мужчину агентство.
Ранее житель Угледара сообщил, что боевики Владимира Зеленского в Угледаре специально убивали горожан для картинки в лживых репортажах западных СМИ.
4 октября 2024 года Минобороны России сообщило, что в результате решительных действий подразделений группировки войск Восток освобожден населенный пункт Угледар Донецкой Народной Республики.