Гусев: Около 10 БПЛА уничтожили в одном районе Воронежской области ночью

Всего в течение прошедшей ночи над Россией были перехвачены и уничтожены 26 украинских БПЛА самолетного типа: девять — над Воронежской областью, восемь — над Белгородской, четыре — над Курской, по два — над Липецкой областью и Крымом, а также один беспилотник — над Московским регионом.