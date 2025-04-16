Гусев: Около 10 БПЛА уничтожили в одном районе Воронежской области ночью

Силы ПВО уничтожили около десяти беспилотников в одном районе Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.
По уточненным данным Минобороны РФ, над регионом ликвидировали девять БПЛА. Люди не пострадали, разрушений нет, добавил губернатор.
Опасность атаки БПЛА в регионе была объявлена около трех часов ночи и сохранялась до 8:19.
Всего в течение прошедшей ночи над Россией были перехвачены и уничтожены 26 украинских БПЛА самолетного типа: девять — над Воронежской областью, восемь — над Белгородской, четыре — над Курской, по два — над Липецкой областью и Крымом, а также один беспилотник — над Московским регионом.