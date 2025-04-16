Погиб в Курской области: в Севастополе простились с участником СВО

Мотлух родился и вырос в Севастополе. Он закончил школу № 41, а затем начал трудиться на севастопольских предприятиях. Севастополец самостоятельно освоил специальность технолога пищевого производства. Горожанин несколько лет работал в сфере производства пищевых продуктов.