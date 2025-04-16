Погиб в Курской области: в Севастополе простились с участником СВО

В Севастополе простились с наводчиком, гвардии рядовым Никитой Мотлухом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Мотлух родился и вырос в Севастополе. Он закончил школу № 41, а затем начал трудиться на севастопольских предприятиях. Севастополец самостоятельно освоил специальность технолога пищевого производства. Горожанин несколько лет работал в сфере производства пищевых продуктов.
В 2024 году Мотлух подписал контракт с Минобороны России. Он прошел подготовку и отправился в зону СВО. Боец служил в одном из подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота.
«Воевал отважно и инициативно, был отлично подготовлен физически и всегда старался прикрыть в бою своих товарищей», — отметил Развожаев.
Губернатор добавил, что Мотлух геройски погиб при освобождении Курской области.