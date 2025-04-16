Днем 16 апреля в небе над Крымом сбили украинский беспилотник

Напомним, ночью над Крымом уничтожили два беспилотника ВСУ. В ночь на 16 апреля дежурными средствами ПВО над территорией России перехвачены и уничтожены 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них девять — над Воронежской областью, восемь — над Белгородской, четыре — над Курской, два БПЛА — над Липецкой и один БПЛА сбили над Московским регионом.