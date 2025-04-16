Главное из брифинга Минобороны 16 апреля 2025 года: последние новости на сегодня

ВС РФ освободили село в ДНР
Подразделения «Южной» группировки взяли под контроль населенный пункт Калиново Донецкой Народной Республики.
Группировка «Север» противостоит ВСУ в Сумской области
Военнослужащие «Северной» группировки атаковали шесть бригад и штурмовой полк противника в районах шести населенных пунктов Сумской области.
Потери украинской стороны в живой силе составили до 65 человек. ВС РФ уничтожили три боевые бронированные машины, два автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, склад боеприпасов, радиолокационную станцию и станцию радиоэлектронной борьбы.
Подразделения «Запада» заняли новые позиции
Бойцы «Западной» группировки ударили по шести бригадам противника в районах населенных пунктов Андреевка, Западное, Дружелюбовка, Ольговка, Ковшаровка Харьковской области, Кировск, Ямполь, Карповка ДНР и Новоегоровка ЛНР.
Потери ВСУ составили порядка 230 человек. Российские военнослужащие также уничтожили танк, бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль HMMWV, шесть автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и пять складов боеприпасов.
Группировка «Юг» продвинулась вперед в ДНР
Бойцы «Южной» группировки нанесли удар по 11 бригадам противника в районах восьми населенных пунктов ДНР.
Противник потерял порядка 310 боевиков, два танка, боевые бронированные машины HMMWV и «Козак», бронетранспортер Stryker, пять пикапов, пять орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
Минобороны раскрыло потери ВСУ в зоне действия группировки «Центр»
Подразделения «Центральной» группировки атаковали 14 бригад и штурмовой полк ВСУ в районах 12 населенных пунктов ДНР.
За сутки ВСУ потеряли более 350 боевиков, боевую машину пехоты, четыре автомобиля и 155-мм САУ Caesar, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, станцию радиоэлектронной разведки «Пластун» и радиоэлектронной борьбы «Нота», а также радиолокационную станцию Airfence.
Группировка «Восток» продавила оборону ВСУ
Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение семи бригадам в районах населенных пунктов Зеленый Кут, Богатырь, Отрадное, Поддубное, Шевченко, Новополь, Днепроэнергия ДНР, Гуляй Поле и Червоное Запорожской области.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 150 человек. Также уничтожены бронетранспортер, инженерная машина разграждения, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии, склад горючего.
«Днепр» атакует противника в Запорожской и Херсонской областях
Военнослужащие «Днепра» нанесли удар по восьми бригадам противника в районах населенных пунктов Томарино, Понятовка, Антоновка, Никольское Херсонской области, Новоданиловка и Каменское Запорожской области.
«Уничтожены более 80 военнослужащих, 12 автомобилей, три артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства. Уничтожен склад боеприпасов», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военному аэродрому, месту сборки безэкипажных катеров, предприятию по производству боеприпасов и ремонту бронетехники ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских формирований в 139 районах.
Российские средства ПВО за сутки сбили:
- 11 управляемых авиационных бомб JDAM;
- четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS;
- 223 БПЛА самолетного типа.