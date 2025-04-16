Главное из брифинга Минобороны 16 апреля 2025 года: последние новости на сегодня

Потери украинской стороны в живой силе составили до 65 человек. ВС РФ уничтожили три боевые бронированные машины, два автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, склад боеприпасов, радиолокационную станцию и станцию радиоэлектронной борьбы.