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Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 16 апреля 2025 года

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. За это время потери ВСУ на Курском направлении составили более 74 610 человек. Операция российских войск продолжается. Редакция Новостей Mail собрала актуальную информацию о ситуации в Курской области на 16 апреля 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Ход операции по уничтожению ВСУ

Потери ВСУ за сутки составили до 160 человек, танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, три артиллерийских орудия, два зенитных ракетных комплекса «Стрела-10», две станции радиоэлектронной борьбы и две радиолокационные станции ПВО.

С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 74 610 человек. Уничтожено 408 танков, 333 боевые машины пехоты, 305 бронетранспортеров, 2 272 боевые бронированные машины, 2 722 автомобиля, 615 артиллерийских орудий, 57 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США, 28 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 125 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Группировка войск «Север» нанесла удары по подразделениям ВСУ

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Минобороны сообщило об ударах по позициям ВСУ

Российские войска атаковали живую силу и технику противника ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии. Под огонь попали объекты ВСУ в районах населенных пунктов Беловоды, Владимировка, Марьино, Новая Сечь, Осоевка, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.