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Силы ПВО отразили ракетную атаку ВСУ на Мелитополь

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Система ПВО России сбила украинские ракеты над запорожским Мелитополем, сообщают власти города Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«По подтвержденной информации оперативных служб, ПВО России отразила вражескую атаку на Мелитополь, ракеты сбиты на излете», — говорится в заявлении.

Предварительно, никто не пострадал, городская инфраструктура не повреждена.

Запорожская область расположена в нижнем течении Днепра. Она вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать эту территорию.

Сейчас под контролем Москвы находится более 70 процентов региона, остальную часть, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023-го административным центром области временно стал город Мелитополь.