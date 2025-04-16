Силы ПВО отразили ракетную атаку ВСУ на Мелитополь

«По подтвержденной информации оперативных служб, ПВО России отразила вражескую атаку на Мелитополь, ракеты сбиты на излете», — говорится в заявлении.
Предварительно, никто не пострадал, городская инфраструктура не повреждена.
Запорожская область расположена в нижнем течении Днепра. Она вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать эту территорию.
Сейчас под контролем Москвы находится более 70 процентов региона, остальную часть, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023-го административным центром области временно стал город Мелитополь.