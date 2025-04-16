Правнук легендарного атамана Дутова Роман Макушин погиб в зоне СВО

В боях в Курской области погиб правнук казачьего атамана Александра Дутова Роман Макушин, сообщил в своем Telegram-канале публицист Роман Антоновский.
«На днях погиб Рома Макушин, еще один настоящий герой нашего времени», — сообщил он.
Антоновский рассказал, что Макушин приехал в Россию из Казахстана, а когда началась спецоперация, он прошел в течение 21 дня подготовку в лагере ЧВК «Вагнер» и отправился защищать Родину. Макушина хотели отправить в танкисты, однако он настоял, чтобы пойти в штурмовики.
Боец участвовал во взятии Артемовска, получил там контузию. Несмотря на тяжелое ранение Макушин подписал контракт с бригадой Тихоокеанской морской пехоты и отправился освобождать Курскую область в конце декабря 2024 года.
«Атаман Александр Дутов, штурмовик и морпех Роман Макушин — представители одной казачьей воинской династии, что всегда сражалась за Россию!» — написал Антоновский.
Журналист и депутат Мосгордумы Андрей Медведев рассказал, как Макушин, который никогда в армии не служил, признался ему, что, взяв в руки автомат, понял, что это его судьба.
«Мы как-то пили чай, и он рассказывал, что на фронте поверил в то, что опыт рода, опыт предков, даже которых ты не видел никогда, это часть тебя. И если мужчины твоего рода сражались за русскую землю, то у тебя иначе вряд ли получится. То есть, если и получится, это уже будешь не ты», — написал в своем Telegram-канале Медведев.
Согласно данным открытых источников, генерал-лейтенант Александр Дутов был атаманом Оренбургского казачества, участвовал в Русско-японской и Первой мировой войнах.
Ранее сообщалось, что герой России майор Марат Тибилов погиб при выполнении служебно-боевой задачи в Курской области.