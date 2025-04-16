Правнук легендарного атамана Дутова Роман Макушин погиб в зоне СВО

«Мы как-то пили чай, и он рассказывал, что на фронте поверил в то, что опыт рода, опыт предков, даже которых ты не видел никогда, это часть тебя. И если мужчины твоего рода сражались за русскую землю, то у тебя иначе вряд ли получится. То есть, если и получится, это уже будешь не ты», — написал в своем Telegram-канале Медведев.