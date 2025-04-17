Беженцы из Одессы рассказали, как российские военные напоили их чаем

Граждане Украины, принужденные к военной службе сотрудниками ТЦК, подробно описали свою переправу через Днепр на резиновой лодке в разговоре с РИА Новости. Так они убегали от сотрудников местных военкомов.
В середине 2024 года два украинских гражданина — Андрей Березовский и Владислав Стоянов — совершили побег через водную границу, добровольно сдавшись российским военнослужащим на Кинбурнской косе.
Он также подчеркнул, что после того, как они сдались в плен, российские военнослужащие обыскали их и напоили чаем.
«Полицейские передали меня в руки ТЦК, там я находился около суток. Ну в этот момент мне и пришла в голову эта мысль, что если я выберусь с этого ТЦК, то я 100% двинусь дальше», — рассказал собеседник агентства.
На данный момент осужденные отбывают 9-месячный срок в колонии-поселении на территории Адыгеи. Им вменили статью о незаконном пересечении государственной границы РФ, совершенном организованной группой.
Ранее KP.RU писал, что план по мобилизации на Украине за 2024 год выполнен лишь на 25%.