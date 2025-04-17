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Российские бойцы рассказали об уничтожении дронов-пустышек ВСУ

Командир расчёта российского ЗРК уточнил, что сначала ВСУ запускают ложный беспилотник, а после — ударный.

Российские военные уничтожают над приграничными городами дроны-пустышки, которыми ВСУ пытаются обмануть Вооружённые силы России, рассказал боец ВС РФ с позывным Маэстро.

Военнослужащий командует расчётом зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2».

«Пытаются нас обмануть, но парни у меня опытные, уже могут понять», — сказал Маэстро военкору «Известий» Алексею Полторанину.

По его словам, себестоимость изготовления такого дрона эквивалентна сумме от 50 до 70 тыс. рублей. Командир расчёта уточнил, что сначала ВСУ запускают ложный беспилотник, а после — ударный.

Маэстро подчеркнул, что, зная обманную тактику противника, российские военные используют для уничтожения дронов-пустышек только автоматные патроны.

Напомним, ранее ведущий инженер Центра беспилотных компетенций с позывным Барс сообщил, что российские специалисты разрабатывают беспилотник самолетного типа, который сможет обезвреживать безэкипажные катера ВСУ.

Он отметил, что летательный аппарат, который получил название «Фортуна-Т», должны испытать в апреле. Ведущий инженер добавил, что дрон оснастят системой искусственного интеллекта и тепловизором.