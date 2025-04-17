ТАСС: удары ВСУ по энергообъектам пришлись на 15 регионов России

Обстрелам подверглись Белгородская, Брянская, Воронежская, Запорожская, Курская, Липецкая, Ростовская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская, Херсонская области, Республика Крым, Донецкая и Луганская народные республики, Краснодарский край. Чаще всего ВСУ обстреливали энергообъекты на территории Курской, Белгородской и Брянской областей.
Удары наносились с использованием БПЛА и FPV-дронов, а также различной артиллерии, включая РСЗО HIMARS. В результате атак ВСУ была фактически полностью уничтожена газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области.
Как заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Киев с 18 марта фактически не соблюдал мораторий, попытки ударов по российской энергетике продолжаются. О них ежедневно сообщают в Минобороны России.
18 марта в ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду.