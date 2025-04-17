ТАСС: удары ВСУ по энергообъектам пришлись на 15 регионов России

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Удары Вооруженных сил Украины по российским объектам энергетики с 18 марта по 16 апреля пришлись на 15 регионов страны. Наиболее часто ВСУ атаковали Курскую, Белгородскую и Брянскую области, следует из подсчетов ТАСС.