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ТАСС: удары ВСУ по энергообъектам пришлись на 15 регионов России

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Удары Вооруженных сил Украины по российским объектам энергетики с 18 марта по 16 апреля пришлись на 15 регионов страны. Наиболее часто ВСУ атаковали Курскую, Белгородскую и Брянскую области, следует из подсчетов ТАСС.

Источник: Reuters

Обстрелам подверглись Белгородская, Брянская, Воронежская, Запорожская, Курская, Липецкая, Ростовская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская, Херсонская области, Республика Крым, Донецкая и Луганская народные республики, Краснодарский край. Чаще всего ВСУ обстреливали энергообъекты на территории Курской, Белгородской и Брянской областей.

Удары наносились с использованием БПЛА и FPV-дронов, а также различной артиллерии, включая РСЗО HIMARS. В результате атак ВСУ была фактически полностью уничтожена газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области.

Как заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Киев с 18 марта фактически не соблюдал мораторий, попытки ударов по российской энергетике продолжаются. О них ежедневно сообщают в Минобороны России.

18 марта в ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду.