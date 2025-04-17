Мэр Иркутска Руслан Болотов передал семьям участников СВО ордена Мужества

«Наши земляки погибли, выполняя свой воинский и гражданский долг. Они отдали свою жизнь во имя Родины, во имя нас с вами, сражаясь за свободу и независимость России. Каждое имя, произнесенное сегодня, олицетворяет храбрость, самоотверженность и стойкость, — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов. — Мы передаем родным и близким ордена Мужества. Это символ нашей признательности воинам за их подвиг, знак нашего уважения к семьям, которые воспитали и поддерживали таких достойных мужчин. Мы гордимся подвигами ваших сыновей, братьев, мужей, отцов».