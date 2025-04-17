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Мэр Иркутска Руслан Болотов передал семьям участников СВО ордена Мужества

Иркутск, НИА-Байкал — В администрации областного центра состоялась церемония передачи родным и близким участников специальной военной операции орденов Мужества.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

За самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга, посмертно их удостоены Дилшод Бердиев, Сергей Быков, Вячеслав Волков, Сергей Горшков, Валентин Демиденко, Виталий Малов, Дмитрий Номоконов, Денис Рубцов.

«Наши земляки погибли, выполняя свой воинский и гражданский долг. Они отдали свою жизнь во имя Родины, во имя нас с вами, сражаясь за свободу и независимость России. Каждое имя, произнесенное сегодня, олицетворяет храбрость, самоотверженность и стойкость, — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов. — Мы передаем родным и близким ордена Мужества. Это символ нашей признательности воинам за их подвиг, знак нашего уважения к семьям, которые воспитали и поддерживали таких достойных мужчин. Мы гордимся подвигами ваших сыновей, братьев, мужей, отцов».

В столице Прибайкалья продолжается работа по увековечиванию памяти военнослужащих, погибших в ходе проведения СВО. Так, на фасадах школ, лицеев и гимназий, где они учились, устанавливают мемориальные доски. Завершается работа над созданием первого тома Книги памяти героев. В планах — второй том, сообщает пресс-служба городской администрации.